Avellino celebra Pasolini: presentazione del nuovo numero monografico di Riscontri

Mercoledì 3 settembre 2025, alle 18:30, presso il Mondadori Bookstore di Avellino (centro), si terrà la presentazione ufficiale del nuovo numero monografico della rivista Riscontri, intitolato Pasolini. La vocazione del dissenso (pp. 262, Terebinto Edizioni, già disponibile in libreria al prezzo di € 20,00).

A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Riscontri dedica un volume speciale alla figura dell’intellettuale più radicale e profetico del Novecento italiano, esplorandone la complessa eredità attraverso tre dimensioni centrali del suo pensiero: la lingua, il corpo e il sacro.

Un lavoro corale, curato da Rino Caputo e Milena Montanile, che riunisce alcuni dei più autorevoli studiosi dell’opera pasoliniana, con saggi che attraversano i territori della poesia, del cinema, della critica e dell’impegno civile, ricostruendo il ruolo di Pasolini come coscienza critica della modernità.

Il numero rappresenta anche un atto di gratitudine e memoria, essendo dedicato a Mario Gabriele Giordano, fondatore della rivista Riscontri, recentemente scomparso, e figura centrale nella vita culturale irpina e nazionale. Questo primo numero monografico della nuova serie prosegue idealmente il percorso da lui tracciato nei numerosi speciali da lui curati e promossi con rigore e passione.

Interverranno:

Ettore Barra , Direttore della rivista Riscontri

Rino Caputo , Presidente del Comitato Scientifico Pasolini 100

Milena Montanile , Università degli Studi di Salerno

Maura Locantore , Segretaria del Comitato Nazionale Pasolini 100

Modera l’incontro il giornalista e scrittore Gianluca Amatucci.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulla figura di Pasolini, ancora capace di interrogare e inquietare il nostro presente, e per rinnovare il legame tra cultura e attualità che da sempre anima la rivista Riscontri.