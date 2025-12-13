PD Irpinia, al via l’iter congressuale: Rosanna Repole presidente della Commissione Provinciale

Avellino – Prende ufficialmente il via l’iter che porterà alla celebrazione dei congressi cittadini e del congresso provinciale del Partito Democratico d’Irpinia. Nella giornata di ieri si è insediata la Commissione Provinciale per il Congresso, organismo chiamato a garantire il corretto svolgimento della fase congressuale.

La Commissione ha eletto all’unanimità come presidente Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi. Ne fanno parte Nando Romano, Barbara Evangelista, Marco Santo Alaia, Giuseppe De Pasquale, Federica Litto, Clelia Gambino, Antonio Iannaccone e Giuseppe Buccio.

Nel corso della prima riunione, la Commissione ha preso atto del regolamento regionale così come modificato dalla delibera della direzione regionale del 28 novembre scorso. L’organismo si riunirà nuovamente la prossima settimana all’esito dei lavori di verifica della platea degli iscritti, passaggio preliminare e fondamentale in vista dell’avvio delle procedure congressuali.

Per quanto riguarda il tesseramento, è scaduto nella giornata di ieri il termine per l’iscrizione al Partito Democratico da parte dei nuovi aderenti. Resta invece aperta, fino allo svolgimento del congresso, la possibilità per gli iscritti 2024 di procedere al rinnovo della tessera.

Resta, inoltre, fissata al 19 dicembre la scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di segretario provinciale, nonché per il deposito delle liste per l’Assemblea provinciale.

Confermata infine la finestra temporale tra il 10 e il 31 gennaio prossimi, periodo entro il quale dovranno necessariamente svolgersi i congressi cittadini e quello provinciale.

La Federazione Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia ribadisce l’importanza di questa fase di confronto e partecipazione, fondamentale per rafforzare il ruolo del partito sul territorio e costruire, insieme agli iscritti e alle comunità locali, il futuro del Pd a livello provinciale.