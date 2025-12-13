PREMIO BINEWS 2025 – SEZIONE “IMPEGNO CIVICO E SERVIZIO ALLA COMUNITÀ”. Assegnato al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Baiano

Baiano. Nella cornice del Teatro Colosseo, il prossimo 27 dicembre, si terrà la dodicesima edizione del Premio Binews – Le Eccellenze dell’Anno, manifestazione dedicata a persone, realtà e progetti che hanno saputo distinguersi per valore, impegno e impatto sul territorio.

Tra i riconoscimenti più attesi figura quello per la sezione Impegno Civico e Servizio alla Comunità, assegnato al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Baiano e al suo Coordinatore Stefano Napolitano.

Un premio che non celebra solo un’organizzazione, ma un esempio concreto di dedizione, professionalità e spirito di servizio.

Istituito formalmente con delibera comunale nel 2012, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Baiano rappresenta oggi una presenza solida e indispensabile nelle dinamiche di tutela e prevenzione del territorio.

Alle dipendenze del Sindaco in caso di emergenza, il Gruppo svolge funzioni cruciali nei soccorsi, nell’assistenza alla popolazione e nella gestione operativa delle criticità locali.

Tra le figure chiave spicca Stefano Napolitano, volontario dal 2006 e Coordinatore dal 2022. Con lui, il sistema locale di Protezione Civile ha vissuto una svolta: formazione continua, maggiore organizzazione interna, potenziamento delle strutture operative e un forte messaggio di rinnovamento.

Il GCVPC è:

regolarmente iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ;

conforme ai requisiti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ;

operativo secondo il D.Lgs 1/2018, il quadro normativo che disciplina la Protezione Civile in Italia.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione dei volontari, con corsi specifici per:

Protezione Civile di base

Safety & Security

BLSD

Rischio Idrogeologico

Antincendio di terzo livello

Un investimento costante sostenuto anche dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia Municipale, rappresentata dal Comandante Francesco Tavasso, che ha contribuito a rafforzare la sinergia istituzionale.

Dalle emergenze alle grandi manifestazioni: una presenza indispensabile

Il ruolo del Gruppo non si limita al territorio baianese: da tre anni è parte attiva del Coordinamento PROCIV di Avellino, partecipando a esercitazioni e interventi regionali e nazionali.

Tra le attività più rilevanti:

partecipazione a esercitazioni regionali sul montaggio tende;

servizio durante l’Open Day dell’Aeronautica a Grazzanise;

attività operative per rischio idrogeologico e sismico alla presenza dei Ministri Musumeci e Piantedosi;

supporto continuativo nei Campi Flegrei durante la crisi bradisismica;

impiego in eventi nazionali come: Giornata dei Giovani allo Stadio Olimpico Giubileo funerali di Papa Francesco intronizzazione di Papa Leone XIV

supporto alla tenda informativa “Terremoti d’Italia” ad Avellino (novembre-dicembre 2025).

Sul piano locale, determinanti sono stati gli interventi durante:

l’alluvione del 27 agosto 2024 , con lo straripamento del torrente a Mugnano del Cardinale;

il recente terremoto di Montefredane, con montaggio tende e assistenza alla popolazione.

La Protezione Civile come cultura: educazione, prevenzione, comunità

Il Gruppo si distingue anche per la sua intensa attività culturale e formativa:

Campi estivi 2024 e 2025 per ragazzi dai 10 ai 16 anni;

partecipazione alla campagna nazionale “Io Non Rischio” ;

iniziative di sensibilizzazione nelle scuole;

eventi comunitari di forte impatto, come la suggestiva “Discesa di Babbo Natale”, che da tre anni unisce tecniche professionali di calata e spirito natalizio attirando famiglie e bambini.

Inoltre, il GCVPC garantisce supporto a decine di manifestazioni pubbliche, gestendo sicurezza, viabilità e prevenzione incendi con volontari altamente formati.

Un riconoscimento che premia l’operosità quotidiana di uomini e donne che, spesso lontano dai riflettori, garantiscono sicurezza, supporto e speranza nei momenti più difficili.