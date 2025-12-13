Rinnovo delle cariche del Consiglio Provinciale di Avellino dei Maestri del Lavoro Presentazione all’Assemblea degli iscritti

Il Consolato Provinciale di Avellino dei Maestri del Lavoro comunica che, in data 13 dicembre 2025, nel corso del Consiglio Provinciale, si è proceduto al rinnovo delle cariche per il quadriennio 2026–2029.

In apertura di seduta, il Consiglio approva all’unanimità le nomine di grande valore simbolico e morale a:

Console Emerito del MdL Teodoro Ferdinando Uva (Console Provinciale per tre mandati, già membro della Commissione Nazionale Scuola-Lavoro, Consigliere Regionale e Nazionale) e Consigliere Emerito Modestino Coppola (Tesoriere dal 2013 e Consigliere Provinciale per due mandati).

Figure che hanno rappresentato, con instancabile dedizione e alto senso civico, i valori fondanti dell’Associazione: l’etica del lavoro, la solidarietà, la cultura della sicurezza e dell’ambiente, e la vicinanza alle nuove generazioni.

Il nuovo assetto organizzativo del Consiglio Provinciale è così composto:

• Console Provinciale: Nicola Spano

• Vice Console Provinciale: Angelo De Vita, Clementina Picillo

• Tesoriere: Modestino Coppola, Consigliere Emerito

• Segreteria e Coordinamento TFS: Gerardo Iannone

• Responsabile Relazioni Imprese: Sabino Oliva

• Responsabili Relazioni Soci: Giuseppe Centore (zona Nord-Est), Gaetano Gentile (zona Sud-Ovest)

• Responsabile Amici MdL: Mario Delli Colli

• Revisore effettivo: Fernando Perrotta

• Revisore supplente: Lorenzo Cipriano

A fianco del nuovo Consiglio si conferma la preziosa presenza istituzionale dei Console Emeriti Teodoro Uva e Attilio Pierni, dei Consiglieri Emeriti Pietro De Vito e Claudio Cristallino, e la partecipazione del Past President FN Vincenzo Esposito.

A seguire, si è tenuta l’Assemblea, che ha accolto con favore la nuova composizione, esprimendo apprezzamento per la disponibilità e la competenza dei Maestri del Lavoro chiamati a ricoprire ruoli di responsabilità, ai quali è stata consuntivata l’attività svolta nell’esercizio in corso e presentato il programma per il 2026.

In particolare, nell’anno scolastico 2024/25 il Consolato si è particolarmente distinto nell’attività di Testimonianza Formativa nelle scuole della Provincia, incontrando oltre 2.300 studenti di ogni ordine e grado; per l’anno scolastico in corso ha già in programma incontri con 3.000 studenti.

L’incontro si è concluso con un brindisi augurale per le imminenti festività.

Il Consolato Provinciale rinnova il proprio impegno nel promuovere i valori fondanti dell’Associazione: etica, merito, solidarietà e servizio alla comunità, attraverso la testimonianza — che parla più di qualsiasi parola — la formazione, perché il futuro del lavoro passa dalla crescita delle competenze e dalla cultura della responsabilità; e la solidarietà, perché essere Maestri del Lavoro significa anche essere vicini a chi vive fragilità, difficoltà o solitudini.

Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Avellino