Paupisi si prepara ad accogliere Povia: il 14 giugno grande concerto per i festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova

Musica, emozioni e grande partecipazione animeranno il cuore di Paupisi in occasione dei festeggiamenti civili dedicati a Sant’Antonio di Padova, patrono del paese. Il momento più atteso è in programma per sabato 14 giugno, quando il cantautore Povia salirà sul palco di Largo G. De Marco per il concerto che chiuderà ufficialmente il cartellone della festa. L’attesa è già alta tra cittadini e appassionati che, come ogni anno, si preparano a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità paupisana. La festa patronale rappresenta infatti non solo un importante momento di devozione religiosa, ma anche un’occasione di incontro, aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali, capace di richiamare visitatori da tutto il Sannio e dalle province limitrofe. Il programma musicale prenderà il via venerdì 13 giugno alle ore 21.30 con lo spettacolo di Diego Sanchez, protagonista di un coinvolgente tributo a Massimo Ranieri. Uno show dedicato ai grandi successi della musica italiana, pensato per regalare al pubblico una serata intensa e ricca di emozioni. Per il gran finale di domenica sera è stato scelto uno degli artisti più popolari della musica italiana degli ultimi vent’anni. Povia, cantautore dalla forte personalità artistica e autore di brani che hanno lasciato il segno nel panorama della musica leggera italiana, proporrà uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera. Durante il concerto non potranno mancare i successi che lo hanno consacrato al grande pubblico, a partire da “I bambini fanno ooh…”, il brano che conquistò le classifiche italiane trasformandosi in un autentico fenomeno musicale. Spazio anche ad altri pezzi che hanno contribuito a definire il percorso artistico del cantautore milanese e che ancora oggi continuano a essere cantati e apprezzati da diverse generazioni. L’evento rappresenterà il culmine di un ricco programma religioso che, dal 31 maggio, sta accompagnando la comunità con momenti di preghiera e celebrazioni liturgiche nel segno della devozione verso Sant’Antonio di Padova, figura profondamente amata dalla popolazione locale. La scelta di ospitare Povia conferma la volontà del comitato festa di proporre eventi di qualità, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Il concerto offrirà l’opportunità di vivere una serata all’insegna della buona musica e della convivialità, trasformando il centro del paese in un grande luogo di festa. Largo G. De Marco si prepara così a diventare il palcoscenico di due serate musicali che celebreranno non soltanto Sant’Antonio di Padova, ma anche il forte senso di appartenenza di una comunità che continua a custodire e valorizzare le proprie radici. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 giugno: due serate di musica, spettacolo e festa che chiuderanno nel migliore dei modi i tradizionali festeggiamenti patronali.