“Come un cuore d’Africa” ad Avellino letteraria.  “Unisciti a noi per una serata speciale, perché l’umanità è un bene comune da proteggere sempre”

Ad Avellino letteraria, sabato 13 giugno alle 18 presso villa Amendola, ospite l’autore Mario Altavilla. E’ stato quest’anno tra i protagonisti della sezione Writers di Casa Sanremo. Il suo libro: “Come un cuore d’Africa” Diario di un viaggio, racconta, di una bellissima esperienza come missionario e volontario del Camerun. Un viaggio in una terra lontana e difficile che conserva ancora una grande umanità, che ha per protagonisti bambini ed adolescenti, si trasforma in un percorso di solidarietà, di emozioni, di riflessioni e diviene un lavoro letterario. Introduce la serata, il direttore artistico, Annamaria Picillo. Dopo i saluti di Salvatore Carrese, presidente dell’Associazione Baobab amici di Tampellin, e Maria Majorana, dirigente medico della Pediatria del Moscati di Avellino e componente del direttivo della stessa associazione, dialoga con l’autore, Angela Vitale, editor e correttrice di bozze. Seguirà l’intervento di Carmela Vella, già direttore delle Attività Formative delle Professioni sanitarie Asl di Avellino e dell’Università Vanvitelli. Interludio musicale a cura del maestro e cantautore, Gennaro Curato. Coordina la serata la giornalista Daniela Apuzza.