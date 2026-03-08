Montesarchio, malore durante la partita: 16enne colpito da arresto cardiaco

Momenti di grande apprensione a Montesarchio, dove un ragazzo di 16 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava giocando sul campo sportivo Allegretto.

Il giovane si è accasciato improvvisamente nel bel mezzo della partita, sotto gli occhi dei compagni di squadra e delle persone presenti sugli spalti. Immediato l’intervento dello staff che segue la squadra e dei genitori presenti, che hanno cercato di prestargli i primi soccorsi e di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è giunta rapidamente l’ambulanza del 118 di Airola, che si trovava a meno di un chilometro dal campo sportivo. I soccorritori hanno preso in carico il ragazzo e, dopo le prime manovre di emergenza, lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Rummo” di Benevento per ulteriori accertamenti e cure.

L’episodio ha generato grande preoccupazione tra i presenti e nella comunità sportiva locale, che ora resta in attesa di notizie sulle condizioni del giovane atleta.