Parco geominerario delle zolfare di Altavilla, procede l’iter legislativo.

Prosegue l’iter legislativo relativo alla proposta di legge presentata dall’On. Gianfranco Rotondi (FDI) dal titolo “Istituzione del Parco geominerario delle zolfare di Altavilla Irpina”. Il progetto prevede l’istituzione, con decreto del Ministero dell’Ambiente e dell’Energia, di un parco geominerario presso l’area mineraria di Altavilla Irpina, che dal 1863 al 1983 costituì uno dei principali poli zolfiferi mondiali. La gestione del Parco verrebbe affidata ad un consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale parteciperebbero lo Stato, la regione Campania, la provincia di Avellino e il comune di Altavilla Irpina. La legge, inoltre, prevede una spesa annuale di un milione di euro per il finanziamento della gestione ordinaria. “Il Parco” – ha sottolineato Rotondi- “sarebbe il primo del suo genere nell’Italia peninsulare meridionale, ponendosi, pertanto, come un importante stimolo per la promozione turistica e l’economia a livello locale”. Il disegno di legge è attualmente al vaglio della VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, da cui si spera venga rapidamente approvato per tutelare e valorizzare al meglio un’importante fetta di territorio irpino. (Andrea Squittieri)