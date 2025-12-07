Palma Campania si accende di magia: dal 6 dicembre al 6 gennaio il Christmas Village trasforma la città

La magia del Natale invade Palma Campania: dal 6 dicembre al 6 gennaio la città si trasforma nel Palma Campania Christmas Village, un grande villaggio diffuso che per un intero mese animerà piazze, vicoli e quartieri con spettacoli, musica, laboratori, sport, tradizioni e tante novità pensate per tutte le età.
L’iniziativa, promossa e patrocinata dal Comune di Palma Campania, dal sindaco Aniello Donnarumma e dal vicesindaco e assessore agli Eventi Elvira Franzese, punta a fare del periodo natalizio un vero motore di socialità, cultura e valorizzazione del territorio.
Un cartellone ricco tra tradizione e novità
Il Natale palmesi promette emozioni grazie a un programma che unisce eventi storici della comunità a nuove proposte immersive e coinvolgenti.
Tra le novità più attese:
Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli, laboratori e un percorso 3D gratuito, un’esperienza “virtuale ma reale” che farà sognare i bambini.
Notte Bianca del Commercio, che illuminerà il centro cittadino fino a mezzanotte con musica, animazione e negozi aperti.
In Vico Veritas – Christmas Edition, una serata speciale a Borgo Vico a cura dei Giovani di Vico.
Accanto alle novità, tornano gli appuntamenti più amati:
Accensione del grande Albero di Natale in Piazza De Martino
Rassegna “Un Libro Sotto l’Albero”
La Palma d’Oro
Il Presepe Vivente a Borgo Castello
Un calendario definito “energetico e imperdibile”, pensato per far vivere la città dal mattino alla sera.
GLI EVENTI PRINCIPALI DELLA PRIMA SETTIMANA
6 DICEMBRE – PIAZZA DE MARTINO
Ore 18:00
Accensione dell’Albero di Natale
Laboratori di Babbo Natale a cura dell’Associazione Angeli
Esibizione musicale del gruppo dell’Istituto Comprensivo De Curtis
Un avvio ufficiale del Christmas Village nel segno della musica, della creatività e dell’emozione condivisa.
7 DICEMBRE – PIAZZA DE MARTINO
Ore 10:00 – 13:00
Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli e laboratori
Sport in Piazza, attività dedicate al movimento e alla socialità per bambini e famiglie
12 DICEMBRE
Ore 18:00 – 24:00
Notte Bianca del Commercio
Animazione e intrattenimento a cura de Il Mondo Magico, negozi aperti, musica e atmosfera luminosa fino a mezzanotte.
13 DICEMBRE – BORGO VICO
Ore 19:00
In Vico Veritas – Christmas Edition
Evento a cura dei Giovani di Vico, tra degustazioni, performance e valorizzazione delle tradizioni locali.
14 DICEMBRE – PIAZZA DE MARTINO
Ore 10:00 – 13:00
Villaggio di Babbo Natale
Sport in Piazza
Un’altra mattinata dedicata all’intrattenimento per i più piccoli e al benessere all’aria aperta.
Un Natale da vivere, non da farsi raccontare
Con il Palma Campania Christmas Village, l’amministrazione punta a creare un clima di festa diffuso e accessibile a tutti, capace di valorizzare identità, commercio e tradizioni locali.
Il messaggio è chiaro:
“Prendi l’agenda… Palma Campania pensa al resto!”
L’invito è a partecipare, scoprire, condividere:
Palma Campania Christmas Village – dal 6 dicembre al 6 gennaio: vivilo, non fartelo raccontare!