Palma Campania si accende di magia: dal 6 dicembre al 6 gennaio il Christmas Village trasforma la città

La magia del Natale invade Palma Campania: dal 6 dicembre al 6 gennaio la città si trasforma nel Palma Campania Christmas Village, un grande villaggio diffuso che per un intero mese animerà piazze, vicoli e quartieri con spettacoli, musica, laboratori, sport, tradizioni e tante novità pensate per tutte le età.

L’iniziativa, promossa e patrocinata dal Comune di Palma Campania, dal sindaco Aniello Donnarumma e dal vicesindaco e assessore agli Eventi Elvira Franzese, punta a fare del periodo natalizio un vero motore di socialità, cultura e valorizzazione del territorio.

Un cartellone ricco tra tradizione e novità

Il Natale palmesi promette emozioni grazie a un programma che unisce eventi storici della comunità a nuove proposte immersive e coinvolgenti.

Tra le novità più attese:

Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli, laboratori e un percorso 3D gratuito , un’esperienza “virtuale ma reale” che farà sognare i bambini.

Notte Bianca del Commercio , che illuminerà il centro cittadino fino a mezzanotte con musica, animazione e negozi aperti.

In Vico Veritas – Christmas Edition, una serata speciale a Borgo Vico a cura dei Giovani di Vico.

Accanto alle novità, tornano gli appuntamenti più amati:

Accensione del grande Albero di Natale in Piazza De Martino

Rassegna “Un Libro Sotto l’Albero”

La Palma d’Oro

Il Presepe Vivente a Borgo Castello

Un calendario definito “energetico e imperdibile”, pensato per far vivere la città dal mattino alla sera.

GLI EVENTI PRINCIPALI DELLA PRIMA SETTIMANA

6 DICEMBRE – PIAZZA DE MARTINO

Ore 18:00

Accensione dell’Albero di Natale

Laboratori di Babbo Natale a cura dell’Associazione Angeli

Esibizione musicale del gruppo dell’Istituto Comprensivo De Curtis

Un avvio ufficiale del Christmas Village nel segno della musica, della creatività e dell’emozione condivisa.

7 DICEMBRE – PIAZZA DE MARTINO

Ore 10:00 – 13:00

Villaggio di Babbo Natale con animazione, spettacoli e laboratori

Sport in Piazza, attività dedicate al movimento e alla socialità per bambini e famiglie

12 DICEMBRE

Ore 18:00 – 24:00

Notte Bianca del Commercio

Animazione e intrattenimento a cura de Il Mondo Magico, negozi aperti, musica e atmosfera luminosa fino a mezzanotte.

13 DICEMBRE – BORGO VICO

Ore 19:00

In Vico Veritas – Christmas Edition

Evento a cura dei Giovani di Vico, tra degustazioni, performance e valorizzazione delle tradizioni locali.

14 DICEMBRE – PIAZZA DE MARTINO

Ore 10:00 – 13:00

Villaggio di Babbo Natale

Sport in Piazza

Un’altra mattinata dedicata all’intrattenimento per i più piccoli e al benessere all’aria aperta.

Un Natale da vivere, non da farsi raccontare

Con il Palma Campania Christmas Village, l’amministrazione punta a creare un clima di festa diffuso e accessibile a tutti, capace di valorizzare identità, commercio e tradizioni locali.

Il messaggio è chiaro:

“Prendi l’agenda… Palma Campania pensa al resto!”

L’invito è a partecipare, scoprire, condividere:

Palma Campania Christmas Village – dal 6 dicembre al 6 gennaio: vivilo, non fartelo raccontare!