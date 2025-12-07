NOLA. Chiesa di San Biagio. Beni culturali e rigenerazione sociale: il Rione Sanità Ragazze e ragazzi del Carducci incontrano don Antonio Loffredo

Un ventaglio di esperienze, correlate con la riscoperta dei beni culturali per la rigenerazione sociale e la vivibilità di parti importanti e significative di realtà urbane e della loro storia, sottraendole al destino del degrado irreversibile, caratteristico delle periferie abbandonate a se stesse. E’ il ventaglio di esperienze e di idee progettuali, a cui si rapporta la condizione del Rione Sanità, tra i più popolosi ed estesi di Napoli, la cui rinascita è ancorata proprio alla funzione propulsiva e di rilancio esercitata dalla valorizzazione del patrimonio di beni d’interesse culturale, che ne costituiscono l’identità, sulla scia di una graduale evoluzione in corso da alcuni anni.

Un’interessante testimonianza del processo in atto, così come si viene consolidando, è raccontata in presa diretta nel libro, intitolato Noi del Rione Sanità. I giovani forza di cambiamento, scritto da don Antonio Loffredo. Un testo che ha costituito il filo conduttore dell’incontro-conversazione, svoltosi nella Chiesa di San Biagio, con gli interventi di don Antonio Loffredo, autore del testo e parroco, delle ragazze e dei ragazzi della seconda e terza classe, sezione E del Liceo classico Carducci, con la coordinazione della prof.ssa Milena Picciocchi. Un proficuo ed ampio scambio di informazioni e riflessioni, in linea con il lo specifico progetto didattico– formativo, incentrato sul rapporto scuola–lavoro, nel cui articolarsi le conoscenze e le competenze sono le leve di supporto irrinunciabile e necessario.