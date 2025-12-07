Carbonara di Nola accende il Natale: il 8 dicembre festa in Villa Comunale tra magia, giochi e dolcezze

CARBONARA DI NOLA – Un pomeriggio di magia, colori e dolcezze attende la comunità di Carbonara di Nola. Lunedì 8 dicembre 2025, a partire dalle ore 16.30, la Villa Comunale si trasformerà nel cuore pulsante delle festività natalizie con un evento organizzato dal Comitato Festa 2025-2026 “San Michele Arcangelo”, dedicato in particolare ai più piccoli.

Il clou della serata sarà l’accensione dell’albero di Natale, un momento reso ancora più speciale dal conto alla rovescia affidato ai bambini presenti. Un gesto simbolico che vuole sottolineare il ruolo delle nuove generazioni nel costruire la comunità e nel custodirne le tradizioni.

La festa, ad ingresso libero, promette di allietare il pomeriggio con un ricco programma di intrattenimento. Spazio alla fantasia e al divertimento con le performance di un trampoliere e giocoliere, mentre animatori specializzati intratterranno i bambini con palloncini modellati e zucchero filato.

Non potrà mancare l’incontro con il protagonista indiscusso del Natale: Babbo Natale sarà infatti presente, pronto ad accogliere i bimbi in un suggestivo “Arco di Natale” allestito con poltrona e sfondo fotografico. I bambini potranno consegnare personalmente le loro letterine dei desideri, imbucandole in una speciale cassetta postale a lui dedicata.

L’evento, come sottolineato dalla locandina, offrirà “delizie per tutti”, per un pomeriggio all’insegna della dolcezza e della condivisione.

La manifestazione si svolge con il patrocinio morale del Comune di Carbonara di Nola e in collaborazione con la Pro Loco Carbonara di Nola, segno di una sinergia efficace tra associazionismo e istituzioni per valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

Un appuntamento da non perdere per famiglie e cittadini, per respirare insieme il primo, caloroso profumo del Natale e condividere la gioia dell’attesa.