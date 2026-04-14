Palma Campania, riflettori sul pensiero di Vincenzo Russo: un convegno tra storia, diritto e attualità

PALMA CAMPANIA – Un’occasione di alto profilo culturale per riscoprire le radici della libertà e della democrazia attraverso il pensiero di Vincenzo Russo. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18.00, il Teatro Comunale di Palma Campania ospiterà un importante convegno dedicato alla figura del giovane martire della Rivoluzione Napoletana del 1799.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e approfondimento sui fondamenti etici, politici e costituzionali che emergono dal pensiero di Russo, ancora oggi sorprendentemente attuale. La sua visione, fortemente radicata nei principi di libertà e partecipazione democratica, continua infatti a stimolare il dibattito contemporaneo.

Ad animare l’incontro saranno studiosi di rilievo: il professor Ciro Raia, il professor Gennaro Carillo e il professor Lorenzo Chieffi, che offriranno una lettura articolata dell’eredità storica e costituzionale lasciata dal patriota palmese. Il dibattito sarà moderato dall’avvocato Massimo Vincenti.

L’evento si inserisce nel solco delle iniziative volte a valorizzare la memoria storica come chiave per interpretare le sfide del presente, sottolineando come il pensiero di Russo rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per chi riflette sui valori fondanti delle società democratiche.

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola e consentirà ai partecipanti il riconoscimento di tre crediti formativi per la formazione professionale continua.

Un appuntamento, dunque, imperdibile per studiosi, professionisti e cittadini interessati a un confronto di alto spessore culturale, nel segno della storia e dell’impegno civile.