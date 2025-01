Palma Campania – Processione dei Magi nella parrocchia Mater Dei

La Processione dei Magi è una tradizione cristiana che rievoca il viaggio dei tre Magi, che, secondo il Vangelo di Matteo, giunsero a Betlemme per adorare il neonato Gesù.

La figura dei Magi, che tradizionalmente vengono chiamati Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, non è specificata nel Vangelo, ma la tradizione li ha identificati come re o sacerdoti di paesi orientali. Il loro numero, che secondo la Bibbia non è specificato, è stato fissato a tre, probabilmente a causa dei tre doni (oro, incenso e mirra) che portarono al bambino Gesù. Il racconto della loro visita è stato interpretato come simbolo della rivelazione di Cristo alle nazioni pagane.

Stamattina durante la Celebrazione Eucaristica delle 11, nella parrocchia “Mater Dei” si è svolta la “Processione dei Magi”.

I Magi, attraversando la chiesa, hanno portato i doni simbolici e si sono prostrati davanti al bambino Gesù.

“La Processione dei Magi non è solo un evento liturgico, ma una manifestazione culturale che unisce religiosità e tradizioni popolari, celebrando l’idea che la luce di Cristo si estende a tutte le nazioni e popoli. Il viaggio dei Magi è simbolico di un cammino di fede, di ricerca e di adorazione che continua a ispirare le persone in tutto il mondo” così don Tommaso Ferraro. (L.C.)