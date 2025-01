USMIA dona un videoproiettore all’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”

Aiello del Sabato (AV), 6 gennaio 2025

Un gesto di solidarietà e inclusione è stato protagonista ieri presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” ad Aiello del Sabato, dove l’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) ha donato un videoproiettore all’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”. La donazione è avvenuta in occasione del musical *Peter Pan*, che ha visto coinvolti otto ragazzi autistici tra gli 8 e i 14 anni, a testimonianza del continuo impegno dell’associazione nel promuovere l’inclusione.

**Un progetto nato dall’amore di due mamme**

Fondata nel 2019 da Claudia Garofalo e Federica Saporito, mamme di Alessio e Martina, due bambini autistici di 11 anni, “Il Fiorellino e la Tartaruga” opera per sensibilizzare sul tema dell’autismo e creare progetti di supporto alle famiglie. Tra le numerose iniziative dell’associazione spiccano:

– **La panchina blu**, presente in quasi 40 comuni dell’Irpinia, simbolo di vicinanza alle famiglie con soggetti autistici.

– **RaccontiAmo l’autismo**, un progetto educativo nelle scuole attraverso fiabe sull’inclusione, il rispetto e la diversità.

– **CioccolAutismo**, laboratori creativi e didattici per bambini e ragazzi autistici.

L’ultimo progetto dell’associazione, il musical *Peter Pan*, ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di esprimere talento e creatività, abbattendo barriere e pregiudizi.

**La solidarietà di USMIA**

L’USMIA, rappresentata all’evento da Claudio De Gennaro, Massimo Merolla e Maria Rosaria Migliaccio, ha deciso di sostenere l’associazione donando un videoproiettore, strumento essenziale per le attività e gli spettacoli futuri. Durante l’evento, De Gennaro ha espresso profonda ammirazione per il lavoro svolto dall’associazione, definendola “un faro di speranza, sensibilizzazione e inclusione per la comunità”.

Federica Saporito, cofondatrice dell’associazione, ha sottolineato l’importanza della donazione: “Il videoproiettore arricchirà notevolmente le nostre attività e i nostri progetti”.

**L’impegno costante dell’USMIA**

L’Unione Sindacale Militari Interforze Associati, che rappresenta i militari dell’Esercito, della Marina, della Guardia Costiera e dell’Arma dei Carabinieri, si distingue per il suo impegno non solo nella tutela dei diritti dei militari, ma anche nel sostegno alla comunità attraverso numerose iniziative benefiche.

Tra gli eventi più recenti organizzati dall’USMIA si segnalano:

1. **Cena solidale “Sapori di solidarietà”**, a sostegno dell’associazione “Castello Insieme per l’autismo”.

2. **Natale Insieme 2024**, una giornata di solidarietà e cultura in collaborazione con Amici del Tricolore.

3. **Staffetta Telethon Udine**, che ha raccolto fondi per la Fondazione Telethon.

La donazione al “Fiorellino e la Tartaruga” rappresenta un ulteriore esempio dei valori di solidarietà e appartenenza promossi dall’USMIA.

Con questo gesto, l’organizzazione conferma il suo ruolo attivo nel promuovere il benessere delle famiglie e l’inclusione sociale, sostenendo associazioni che, come “Il Fiorellino e la Tartaruga”, lavorano per rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.