Palma Campania: intervista ad Angela Rita Carbone che approda su Sky con Piedone-Uno sbirro a Napoli!

Da Lunedì 2 Dicembre su Sky è andato in onda il nuovo poliziesco diretto da Alessio Maria Federici e con protagonistaSalvatore Esposito (celebre per il suo ruolo in Gomorra di Gennaro Savastano): “PIEDONE- Uno sbirro a Napoli.”

Una serie attesa con passione soprattutto dai Palmesi vista la partecipazione di Angela Rita Carbone, orgoglio palmese già da anni con il suo impegno nel mondo dello spettacolo e soprattutto per l’essere stata la Maestra vincitrice dell’edizione del 2023 del Carnevale Palmese, evento di punta della zona vesuviana e non solo.

Ciao Angela, innanzitutto come stai? Come ti senti dopo tutto questo? “Dire felice è riduttivo. In primis perché ho vissuto una bellissima esperienza e sono stata assolutamente a mio agio sul set, e non è scontato. Il clima era sereno, i colleghi e tutto lo staff persone gentilissime. Un’intesa fantastica”

Parlaci di più del tuo ruolo. “Il ruolo che mi è stato assegnato è stato quello di una danzatrice, amica della vittima dell’episodio a cui ho preso parte, ovvero il secondo. La serie in totale è composta da 4 episodi e già dal titolo si allude un po’ a Bud Spencer ma non voglio fare spoiler”.

Come funzionano le riprese? Spiegaci un po’ cosa succede dietro le quinte. “Per quanto mi riguarda io sono stata tre giorni sul set. Il primo giorno abbiamo girato la scena della “festa”, fondamentale perché sarà lì il luogo in cui avverranno gli eventi che determineranno ripercussioni sull’intero episodio. Poi in un altro giorno abbiamo girato la scena dell’interrogatorio e il terzo la parte in cui i commissari di polizia interrompono la lezione di danza. Giornate davvero intense.”

Angela sei una ragazza davvero eclettica e appassionata al mondo dell’arte. Chi ti conosce da tempo sa che una delle tue prime passioni è stata la danza. Come ha influito questo sulla tua apparizione in televisione! “Il fatto che il mio primo ruolo televisivo sia stato proprio quello di una danzatrice mi ha reso felice in un modo inspiegabile. Io adesso studio all’Accademia di Belle Arti a Napoli e poi recitazione cinematografica alla scuola CinemaFiction, ma fin da piccola ho studiato danza conseguendo il diploma in danza classica. Ero così innamorata della danza che decisi di frequentare il liceo coreutico. È stata un’emozione unica poter coniugare le mie passioni”

Angela grazie mille. “Grazie a voi”

Ti auguriamo il meglio, e che questo sia solo l’inizio della tua carriera. Se vi siete persi il suo episodio recuperatelo!

Sarah Massari