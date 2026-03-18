Palma Campania inaugura il nuovo Dog Park: uno spazio di libertà per gli amici a quattro zampe

Grande partecipazione e entusiasmo per l’inaugurazione del nuovo Dog Park in Via Lauri, a Palma Campania. L’evento ha visto la presenza di cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni, per celebrare la nascita di uno spazio dedicato al benessere e al divertimento dei cani e dei loro proprietari.

Tra i presenti della giornata ricordiamo gli istituti comprensivi De Curtis e Vincenzo Russo e l’Isis Rosmini e in particolare gli alunni del Liceo ISIS Rosmini, i cui iscritti all’indirizzo musicale hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più festosa con una speciale esibizione. Presenti anche la Protezione Civile e la Polizia Municipale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’esperto cinofilo Mirko Laganà, che ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione e nella cura dell’area. Il nuovo parco nasce con l’obiettivo di offrire un luogo sicuro e attrezzato dove gli animali possano correre liberamente, favorendo allo stesso tempo momenti di aggregazione tra i cittadini.

Il progetto ha richiesto impegno e ha incontrato alcune difficoltà lungo il percorso, ma il risultato finale rappresenta un traguardo significativo. L’inaugurazione, avvenuta il 16 marzo segna così l’inizio di una nuova storia “a quattro zampe”, fatta di condivisione, responsabilità e amore per gli animali.