Mugnano del Cardinale, nuova guida per il Circolo Anziani: Carmine Masucci eletto presidente

MUGNANO DEL CARDINALE – Si apre una nuova fase per il Circolo Anziani e Pensionati del paese. Carmine Masucci è stato eletto presidente, assumendo un incarico che ha accolto con senso di responsabilità e spirito di servizio verso la comunità.

La sua nomina segna l’inizio di un percorso che punta a rilanciare il ruolo del circolo, rendendolo sempre più attivo e partecipato. Nel primo intervento rivolto ai soci, Masucci ha sottolineato l’importanza di trasformare il circolo in un luogo dinamico, capace di coinvolgere non solo gli iscritti, ma anche le nuove generazioni.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio di incontro e condivisione, dove l’esperienza degli anziani possa diventare un valore aggiunto per l’intera comunità, favorendo iniziative, momenti di socialità e attività culturali.

Il nuovo presidente ha evidenziato la volontà di lavorare in sinergia con i soci e con il direttivo, promuovendo idee e progetti che possano rafforzare il senso di appartenenza e il dialogo tra le diverse fasce d’età.

Con questa nuova guida, il Circolo Anziani e Pensionati di Mugnano del Cardinale si prepara quindi a intraprendere un percorso orientato alla partecipazione attiva e alla valorizzazione del ruolo sociale degli anziani.

Al presidente Carmine Masucci e al nuovo direttivo vanno gli auguri di buon lavoro per questo nuovo impegno al servizio della comunità.