Palco del Cuore, lo spettacolo dei ragazzi della cooperativa Equilibrium in scena sabato 13 dicembre al Teatro Colosseo di Baiano.

Con il patrocinio del Comune di Baiano e la partecipazione straordinaria dei giovani attori dell’associazione GUARDASTELLE di Acireale.

di Saverio Bellofatto

E’ provato che l’arte, nelle sue molteplici forme, sia di grande supporto se applicata in contesti di disabilità fisica o mentale con esiti molto interessanti. Musicoterapia, Disegno e pittura, Scultura, Cartapesta, Recitazione. La cooperativa sociale Equilibrium ha scelto e ha dato forma a diversi progetti inclusivi sia sul piano relazionale: ambiente, natura, attività sensoriali, sia sul piano artistico, non ultimo l’uso del teatro che in questo ambito risulta molto utile per perseguire obiettivi di integrazione o per agevolare il riconoscimento e lo sviluppo di nuove abilità dei partecipanti.

Basti pensare che il laboratorio è una vera e propria fucina di inclusione all’interno del quale è possibile l’incontro, la conoscenza e la scoperta tra partecipanti diversamente abili sia bambini che adulti e non. Le scuole sono fondamentali in questi progetti , ma è replicabile anche nel lavoro con i pazienti adulti. Il teatro offre una vasta possibilità di strumenti espressivi che permettono di esplorare e far risaltare le diverse abilità comunicative, motorie ed emotive di ognuno. L’utilizzo del linguaggio non verbale, della musica o del contatto con l’altro stimolano ogni partecipante in modo diverso e lo portano ad entrare in relazione col gruppo e ad esprimere nuove parti di sé.

Equilibrium Cooperativa Sociale, punto di riferimento per l’inclusione e operativa a Baiano, è pronta a spalancare le porte a un sogno che diventa realtà. Il 13 Dicembre 2025 il sipario del Teatro Colosseo di Baiano si alzerà su un’emozione che non appartiene soltanto ai protagonisti ma a un intero territorio che crede nella forza delle persone e nelle infinite possibilità della collaborazione.

Uno spettacolo che rappresenta il risultato concreto di mesi di lavoro e impegno con tutta la comunità. Il progetto è sostenuto dalla Regione Campania con delibera Cipess n. 70/2024-ID 78 e con il contributo del fondo di solidarietà di Intesa Sanpaolo. Un sostegno che testimonia quanto la comunità possa crescere quando le istituzioni si uniscono per dare valore alle persone. Il palco del cuore è una delle modalità per far emergere ciò che ogni ragazzo ha nel cuore: coraggio, timidezza, voglia di mettersi alla prova. Proprio da questo desiderio è nato questo bellissimo progetto, un percorso che ha portato fino allo spettacolo “OGNUNO HA LA SUA VOCE”, un lavoro che celebra la forza delle piccole cose: uno sguardo che si apre, una frase detta con coraggio, un gesto che racconta più di mille parole. L’invito alla partecipazione arriva direttamente dai ragazzi di Equilibrium desiderosi di condividere con il pubblico il risultato del loro impegno. La serata sarà arricchita dalla presenza dei giovani attori dell’Associazione Guardastelle di Acireale già protagonisti della trasmissione Tú sí que vales. Sarà un momento di incontro e riconoscimento del valore di ogni ragazzo. Un palco che batte davvero al ritmo del cuore.