Boom di visitatori alla 120ª Fiera dell’Immacolata: Grottaminarda festeggia un successo da 20mila presenze

Grande successo di presenze per la 120^ edizione della Fiera dell’Immacolata. Si stimano circa 20mila visitatori nell’arco dell’intera giornata. L’offerta commerciale con circa 300 espositori delle più svariate tipologie merceologiche e la rimodulazione degli spazi hanno premiato gli sforzi organizzativi.



«Siamo davvero soddisfatti – afferma l’Assessore al Commercio, Franca Iacoviello – abbiamo avuto riscontro del successo e del gradimento sia da parte degli avventori arrivati dai paesi limitrofi che dei tanti esercenti arrivati anche da fuori Regione. La Fiera dell’Immacolata si conferma un momento di incontro tra le persone, presenti famiglie intere e tantissimi giovani e di movimento economico anche per le nostre attività commerciali. Ringraziamo tutti gli uffici e i ragazzi della manutenzione che hanno contribuito per la realizzazione dell’evento».



«Tutto ha funzionato per il meglio – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – la macchina organizzativa dell’Ente è stata super efficiente. Anche rispetto alla viabilità ed alla possibilità di parcheggio Grottaminarda si è dimostrata all’altezza. Ringrazio l’Assessore al Commercio, Franca Iacoviello, che si è spesa tanto per la buona riuscita della Fiera ed aggiungo ai ringraziamenti quello per l’Assossere Marisa Graziano che ha ottenuto dall’Air l’apertura gratuita del parcheggio dell’Autostazione e naturalmente ringrazio la stessa Air per la disponibilità. Ringrazio la nostra Polizia Municipale e i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda che insieme agli uomini della safety hanno costantemente monitorato il territorio mantenendo sotto controllo anche il fenomeno dei borseggi, endemico in situazioni molto affollate. I casi segnalati, infatti, sono pochissimi. In ogni caso ci dispiace molto per quelle persone e per la disavventura che hanno vissuto. Per il resto Grottaminarda si contraddistingue sempre per accoglienza, affabilità e buona ospitalità. Perché Grottaminarda è aggregazione».