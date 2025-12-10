NON È PIÙ. Mugnano del Cardinale piange Antonio Canonico, “O’ Micione”: aveva 88 ann

Mugnano del Cardinale si stringe attorno alla famiglia Canonico per la scomparsa di Antonio Canonico, conosciuto da tutti come “O’ Micione”, vedovo di Carmela Petrillo, tornato alla Casa del Padre all’età di 88 anni.

A darne il triste annuncio sono i figli Vincenzo, Raffaela, Teresa e Andreina, i generi Francesco Lippiello e Gino Cimmino, i nipoti Alfonso, Antonio L., Gianluca, Ivanoe, Desideria, Carmen, Antonio D., Gaetano, Fatima e Antonio C., i nipoti e i parenti tutti.

La salma giungerà domani 10 dicembre alle ore 13:30 nella Parrocchia dell’Ascensione, dove alle 15:30 sarà celebrata la messa funebre. Al termine del rito religioso, i familiari saluteranno in Chiesa quanti si sono uniti al loro dolore.

La famiglia dispensa dai fiori e ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno.