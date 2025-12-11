Provincia di Salerno, tragedia a Rutino: scoperto il corpo carbonizzato di un 46enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Rutino, nel Cilento, dove un uomo di 46 anni è stato rinvenuto senza vita in una zona isolata alla periferia del paese, nei pressi del cimitero. A lanciare l’allarme è stato un conoscente: insospettito da una colonna di fumo, ha raggiunto l’area e ha scoperto il corpo dell’uomo, parzialmente carbonizzato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rutino e della compagnia di Agropoli, che hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. A generare ulteriori interrogativi è il ritrovamento, accanto al corpo, di un vaso di fiori considerato dagli inquirenti un elemento significativo.

Secondo quanto ricostruito, il 46enne si era allontanato da casa alcune ore prima, provocando la preoccupazione dei familiari. L’uomo lascia la moglie e due figli. Le indagini proseguono per definire con precisione le cause della morte e le ultime ore di vita della vittima.