Nuova campagna di sensibilizzazione del M.I.D. Coordinamento Regione Campania e Puglia sostenuta dai rispettivi Coordinamenti, sul decoro urbano e l’igiene pubblica con lo scopo di sollecitare i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni dei propri animali.

CHIUNQUE PASSEGGI CON IL PROPRIO CANE IN AREE URBANE DEVE TENERLO AL GUINZAGLIO, AVERE CON SÉ L’OCCORRENTE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ED USARLO ALL’OCCORRENZA!

Vivere in una città pulita è il desiderio e il diritto di ognuno di noi.

Rimuovere le deiezioni canine dai marciapiedi e dal verde pubblico significa rispettare l’ambiente e la libertà del prossimo.

La mancata asportazione delle deiezioni causa malcontento tra i cittadini e notevoli disagi, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, come bambini, anziani e maggiormente persone con disabilità, queste ultime costrette a vivere su una carrozzina entrando a contatto appunto con questi residui organici che violano ogni norma di tutela dell’igiene personale oltre che urbana.

Noi del M.I.D. Coordinamento Regione Campania e Puglia, rispettivamente Giovanni Esposito per la Campania e Raffaele Bentivoglio per la Puglia, invitando e facendo appello ai cittadini a rispettare di più l’ambiente e chi lo vive, sollecitando le varie amministrazioni comunali ad adottare misure e provvedimenti sempre più drastici e seri nei confronti dei trasgressori di queste regole del vivere comune e contro ogni forma di abbandono di deiezioni canine lungo le strade o a ridosso dei marciapiedi, credendo fortemente che il grado di civiltà di una società si misura nella sensibilità che riconosce ai Deboli e non nel potere che conferisce ai Forti, invitiamo e sensibilizziamo ancor più i cittadini ad avere più cura dei proprio amici a quattro zampe, soprattutto ad essere più rispettosi delle semplici regole del vivere comune per una giusta civiltà.