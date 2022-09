AVELLA. Inizia la scuola, un componente del consiglio di istituto chiede la pulizia delle aree verdi

Con l’inizio delle scuola sembra che il Comune di Avella si sia fatto trovare impreparato circa la pulizia del verde che circonda gli istituti scolastici avellani al punto che un componente del consiglio di istituto, il sig. Felice Gaglione ha invitato i Comune nella persona del sidaco e dell’assessore Cerbone, quest’ultimo in qualità di delegata all’istruzione, affinchè si proceda alla pulizia delle aree verdi che circondano i plessi dell’istituto Monsignor “P. Giuerriero”. Un invito fatto in data 6 settembre tramite PEC che però l’amministrazione ha ritenuto di non soddisfare. Il Componente del Consiglio di istituto ha voluto rendere pubblica la sua richiesta inviando alla nostra redazione foto attuali delle aree in questione e relativa pec.