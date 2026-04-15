QUADRELLE. Conte Felice Angelo oggi compie 38 anni.

Oggi celebriamo non solo un compleanno importante, ma anche una persona che guarda al futuro con passione, determinazione e spirito di servizio. A 38 anni, sei pronto a scrivere una nuova pagina per la tua comunità, portando idee, energia e visione con Quadrelle Futura.

Che questo giorno sia l’inizio di un anno ricco di soddisfazioni personali e di grandi successi nel tuo percorso verso le elezioni amministrative.

Buon compleanno e in bocca al lupo per questa nuova sfida! Il meglio deve ancora venire!

Quadrelle Futura