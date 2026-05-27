NON E’ PIU’. Baiano in lutto per la scomparsa di Roberto Mauro

La comunità di Baiano piange la scomparsa di Roberto Mauro, venuto a mancare all’età di 75 anni.
A darne il triste annuncio la moglie Caterina Tulino, i figli Emilia e Pasquale, il genero Antonio Vivese, gli adorati nipotini, il fratello Stefano, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
I funerali saranno celebrati domani 27 maggio alle ore 16:30. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’estinto, in Corso Garibaldi 18, per raggiungere la Chiesa di Santo Stefano in Baiano, dove sarà officiato il rito religioso.
Al termine della cerimonia, i familiari saluteranno in chiesa quanti si sono uniti al loro dolore.
La famiglia dispensa dai fiori.