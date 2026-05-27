Mugnano del Cardinale celebra la tradizione: omaggio alle “sepressatare” tra memoria e futuro

Un viaggio tra storia, cultura gastronomica e tradizione popolare. Sabato 30 maggio, alle ore 18:00, presso il Caffè Aragonese di Mugnano del Cardinale, si terrà l’iniziativa dal titolo “Dalle mani della tradizione al futuro – Omaggio alle sepressatare”, promossa dal Comitato Promotore del Salame di Mugnano del Cardinale IGP.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle figure simbolo della tradizione locale: le “sepressatare”, donne custodi di antichi saperi legati alla lavorazione artigianale del salame, tramandati di generazione in generazione.

Attraverso racconti, immagini e testimonianze, l’iniziativa offrirà un momento di riflessione sul patrimonio culturale e identitario del territorio, mettendo a confronto passato e presente, tradizione e innovazione.

L’appuntamento, organizzato con la collaborazione di IrpiniAvventura e del Caffè Aragonese, vuole anche sottolineare il valore sociale e culturale delle produzioni tipiche locali, simbolo di appartenenza e memoria collettiva.

L’evento, ideato da Antonio Montuori, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per riscoprire le radici della comunità e rendere omaggio alle donne che, con il lavoro delle proprie mani, hanno contribuito a custodire e tramandare una delle eccellenze gastronomiche dell’Irpinia.