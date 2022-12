NOLA. Focus sui diritti delle persone disabili al “Leone-Nobile”. Video e Foto

Nell’aula magna della sede centrale, questa mattina, si è svolto un convegno sui temi dei diritti delle persone con disabilità, con specifico riferimento alla giornata internazionale omonima del 3 dicembre. Organizzata dalla funzione strumentale docente Lucia Mercogliano, hanno effettuato le loro osservazioni: il sindaco dott. Buonauro Carlo e l’assessore alle politiche sociali dott.ssa Belluomo Anna sull’impegno dell’amministrazione nei confronti dei portatori di handicap presenti sul territorio; sulla famiglia è intervenuto il dirigente scolastico dott. Vincenzo Serpico;

sulla scuola la docente prima citata.

L’occasione è stata propizia per visionare i lavori fatti da alcune classi in merito al concorso “I PENSIERI DI MARTA” organizzato dalla blogger Marta Russo.

Sono stati validi i contributi che hanno aperto orizzonti sull’impegno delle due Istituzioni e sono state gettate le basi per future collaborazioni in materia. Sono stati registrati gli interventi di alcuni docenti e di alcuni alunni.

Alessio Imperato