Presentata la lista “Quadrelle Civica” per le elezioni del 24 e 25 maggio. Candidato sindaco Nicola Guerriero

A Quadrelle entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, con la presentazione ufficiale della lista capeggiata dal candidato sindaco Nicola Guerriero, che punta a guidare il paese nei prossimi anni. Un appuntamento partecipato, che ha visto la presenza di cittadini e sostenitori interessati a conoscere candidati e programma.
I candidati alla carica di consigliere comunale
Nel corso della mattinata sono stati presentati i componenti della lista, una squadra eterogenea per età ed esperienze:
- Angela Acierno
- Gerardo Acierno
- Francesco Ciccarelli
- Antonio Corrado
- Giuseppe Ferrara (detto Peppe)
- Saverio Fiore
- Rosario Parisi
- Simone Rozza
- Carmine Sgambati
- Gaetana Sgambati
Una composizione che punta a unire esperienza e rinnovamento, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le diverse esigenze della comunità locale.
Le linee guida del programma
Durante la presentazione sono stati illustrati i punti chiave del programma elettorale, con particolare attenzione a:
- miglioramento dei servizi pubblici;
- cura e manutenzione del territorio;
- sostegno alle attività locali;
- attenzione ai giovani e alle politiche sociali.
Forte anche il richiamo alla trasparenza amministrativa e al coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte.
Un confronto aperto con i cittadini
L’incontro ha lasciato spazio anche al dialogo, con interventi e domande da parte del pubblico. Un segnale di interesse e partecipazione che accompagnerà le prossime settimane di campagna elettorale.
Verso il voto
Con la presentazione ufficiale della lista, si apre una fase decisiva che porterà al voto del 24 e 25 maggio, quando i cittadini di Quadrelle saranno chiamati a scegliere il futuro amministrativo del paese.