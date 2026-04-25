Presentata la lista “Quadrelle Civica” per le elezioni del 24 e 25 maggio. Candidato sindaco Nicola Guerriero

A Quadrelle entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, con la presentazione ufficiale della lista capeggiata dal candidato sindaco Nicola Guerriero, che punta a guidare il paese nei prossimi anni. Un appuntamento partecipato, che ha visto la presenza di cittadini e sostenitori interessati a conoscere candidati e programma.

I candidati alla carica di consigliere comunale

Nel corso della mattinata sono stati presentati i componenti della lista, una squadra eterogenea per età ed esperienze:

Angela Acierno

Gerardo Acierno

Francesco Ciccarelli

Antonio Corrado

Giuseppe Ferrara (detto Peppe)

Saverio Fiore

Rosario Parisi

Simone Rozza

Carmine Sgambati

Gaetana Sgambati

Una composizione che punta a unire esperienza e rinnovamento, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le diverse esigenze della comunità locale.

Le linee guida del programma

Durante la presentazione sono stati illustrati i punti chiave del programma elettorale, con particolare attenzione a:

miglioramento dei servizi pubblici;

cura e manutenzione del territorio;

sostegno alle attività locali;

attenzione ai giovani e alle politiche sociali.

Forte anche il richiamo alla trasparenza amministrativa e al coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte.

Un confronto aperto con i cittadini

L’incontro ha lasciato spazio anche al dialogo, con interventi e domande da parte del pubblico. Un segnale di interesse e partecipazione che accompagnerà le prossime settimane di campagna elettorale.

Verso il voto

Con la presentazione ufficiale della lista, si apre una fase decisiva che porterà al voto del 24 e 25 maggio, quando i cittadini di Quadrelle saranno chiamati a scegliere il futuro amministrativo del paese.