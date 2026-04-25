Quadrelle, 50 anni insieme: auguri a Giovanni Caruso e Anna Sgambati

QUADRELLE – Un traguardo importante, fatto di amore, sacrifici e vita condivisa: Giovanni Caruso detto ”ó russ” e Anna Sgambati celebrano i loro 50 anni di matrimonio, un esempio autentico di unione e famiglia.

A festeggiare con loro questo momento speciale sono i figli e le rispettive famiglie: Salvatore con la moglie Sara e i figli Giovanni e Michele, Aniello con la moglie Giuseppina e i figli Anna e Giovanni, Stefano con la moglie Carmen e i figli Giovanni e Anna, e Francesca con il marito Felice e le figlie Bianca e Giusy.

Un anniversario che rappresenta non solo il tempo trascorso insieme, ma anche i valori costruiti giorno dopo giorno, tra affetto, rispetto e dedizione.

“Cinquant’anni insieme non sono solo una meta, ma il segno di un amore che ha saputo crescere nel tempo, affrontando ogni sfida con forza e con il sorriso.”

Alla coppia giungano i più sinceri auguri da parte di tutta la famiglia, a cui si unisce anche la redazione di Binews, con l’augurio che questo splendido traguardo sia solo una tappa di un cammino ancora lungo e felice.