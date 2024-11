Natale in vetrina, a Pomigliano d’Arco concorso per i commercianti

Commercianti, artigiani e gestori di pubblici esercizi di Pomigliano d’Arco, si preparano a gareggiare per realizzare le decorazioni più belle per il concorso “Natale in vetrina – edizione 2024”, iniziativa organizzata dal Comune su impulso dell’Assessorato al Commercio. L’evento, spiegano gli amministratori comunali, “rappresenta un’occasione per celebrare l’ingegno e la fantasia degli esercenti locali, ma anche per regalare alla città un’atmosfera di festa che coinvolga tutta la comunità”. La partecipazione al concorso è gratuita, ed in palio ci saranno duemila euro divisi tra le tre vetrine più votate dai cittadini e da una giuria tecnica. Gli interessati dovranno inviare la scheda di adesione entro le ore 12:00 del 30 novembre 2024, esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.pomiglianodarco@legalmail.it. I partecipanti dovranno poi inviare le foto delle proprie vetrine decorate entro le ore 10:00 del 9 dicembre 2024, specificando il codice univoco fornito al momento dell’iscrizione. Le vetrine saranno esposte dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con una possibile estensione fino al 14 gennaio in occasione della festività patronale di San Felice in Pincis. Il montepremi di 2mila euro sarà suddiviso tra le tre vetrine più votate: 750 euro per il primo classificato, 550 euro per il secondo e 300 euro per il terzo. Una giuria tecnica valuterà le vetrine in base a criteri di originalità, eleganza e qualità artistica, mentre la giuria popolare, composta dai cittadini, potrà esprimere la propria preferenza tramite un “like” o un “cuore” sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, dal 16 al 27 dicembre 2024. I vincitori saranno proclamati durante un evento pubblico che si terrà entro il 6 gennaio 2025. “Natale in Vetrina – ha spiegato l’assessore al Commercio, Marianna Manna – è un progetto a cui teniamo molto, non solo perché contribuisce a rendere Pomigliano d’Arco più bella e accogliente durante il periodo natalizio, ma anche perché dà spazio e visibilità al lavoro ed alla creatività dei nostri commercianti e artigiani. È un modo per rafforzare il legame tra le attività economiche locali e la comunità, creando un’atmosfera di condivisione e gioia. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo, sia decorando le proprie vetrine, sia votando le più belle. Pomigliano d’Arco è pronta a brillare come non mai”.