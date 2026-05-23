“Proteggere il domani”: a Sant’Angelo dei Lombardi un convegno per educare i giovani alla sicurezza

Continuano, purtroppo, le tragedie che vedono protagonisti giovani vite spezzate troppo presto, spesso a causa della poca sicurezza nei luoghi di lavoro e della scarsa prevenzione. L’ultimo episodio, che ha profondamente colpito l’Irpinia, è quello del giovane di Montemarano, morto tragicamente schiacciato da una motozappa mentre lavorava. Una vicenda dolorosa che ha lasciato sgomenta l’intera comunità e che riaccende i riflettori sulla necessità di investire seriamente nella cultura della sicurezza.

Proprio per sensibilizzare le nuove generazioni su questi temi nasce il convegno “Proteggere il Domani”, in programma il prossimo 25 maggio 2026, dalle ore 10:15 alle 12:15, presso l’Auditorium “Falcone e Borsellino” dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi.

L’iniziativa si propone di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui rischi legati al lavoro, alla strada e alla quotidianità, mettendo al centro il valore della prevenzione e della tutela della vita umana. In un periodo storico in cui le cronache continuano a raccontare incidenti mortali e infortuni, spesso evitabili, il convegno vuole rappresentare un momento di riflessione concreta e di educazione civica.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del dirigente scolastico Prof. Giuseppe Mingione e delle professoresse Rosa Iuliano e Paola Majorana, della Commissione Eventi del De Sanctis.

Seguiranno gli interventi del Presidente Territoriale ANMIL Carmine Iannece, da anni impegnato nella sensibilizzazione sui temi degli incidenti sul lavoro, del pedagogista Prof. Domenico Cerullo e della Sig.ra Anna Nardone, presidente dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada – sezione di Avellino.

L’obiettivo dell’incontro è quello di far comprendere ai ragazzi quanto sia fondamentale non sottovalutare mai la sicurezza, sia nei luoghi di lavoro che nella vita quotidiana. Dietro ogni tragedia ci sono famiglie distrutte, sogni interrotti e comunità ferite profondamente.

La morte del giovane di Montemarano rappresenta purtroppo soltanto l’ultimo di una lunga serie di drammi che non possono e non devono lasciare indifferenti. Parlare di prevenzione significa salvare vite umane, creare coscienza e responsabilità, soprattutto tra i più giovani.

Perché nessun ragazzo dovrebbe perdere la vita mentre prova semplicemente a costruirsi un futuro.