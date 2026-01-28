NAPOLI. Piazza Enrico De Nicola: aggredisce i poliziotti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, anche grazie all’ausilio degli agenti dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.