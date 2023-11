Napoli NeMO: Eccellenza Clinica e Umanità al Servizio della Salute

Il Centro Clinico NeMO Napoli, ubicato all’interno dell’Azienda Ospedaliera Specialistica Dei Colli – Ospedale Monaldi, si erge come un faro di eccellenza nella cura delle patologie neurodegenerative e neuromuscolari: distrofie, atrofie, sclerosi, polineuropatie… Guidato dalla sapiente direzione del Dott. Salvatore Dongiovanni, il centro rappresenta un baluardo dedicato alla memoria del Prof. Giovanni Nigro, pioniere nell’approccio multidisciplinare alle persone affette da distrofia muscolare.

Operativo dal 9 novembre 2020, il NeMO Napoli dispone di stanze specializzate per la degenza ordinaria, ad alta complessità e pediatrica. La sua stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Specialistica Dei Colli – Ospedale Monaldi garantisce standard elevati, dalla diagnosi alla terapia, fino alla presa in carico del paziente, valorizzando le competenze riabilitative e di terapia occupazionale del territorio.

Un encomio speciale va al personale del centro, capeggiato con maestria dal PRIMARIO SALVATORE Dott. DON GIOVANNI e dal suo collaboratore stretto, il Dott. ANGELO BOTTA. Il personale non solo si distingue per la straordinaria preparazione professionale, ma ancor di più per le doti umane che traspaiono nell’assistenza ai pazienti.

La Caposala FRANCESCA LANZILLO emerge come una professionista sempre disponibile alle richieste dei familiari dei pazienti, pronta a rispondere con dedizione e competenza. Le infermiere, senza eccezioni, trattano i malati con la stessa premura che si riserverebbe a un familiare, dimostrando un autentico amore per il loro lavoro.

Gli OSS, con la loro professionalità, contribuiscono a rendere l’atmosfera più accogliente per i pazienti. Il coordinatore terapista Tommaso Romano e il suo staff giocano un ruolo fondamentale nel garantire che i pazienti non si sentano mai soli, fornendo terapie frequenti e riabilitative.

Particolare menzione va alla Psicologa Simona Tozza, logopedista ROSARIA XELLA e alla NUTRIZIONISTA ANNA MANNARA, figure imprescindibili nella degenza dei malati. Infine, il “jolly” del centro, l’incantevole FRONT OFFICE ANNAPATRIZIA FRANZESE, accoglie i pazienti con un sorriso caloroso, trasmettendo l’idea che non si sono recati in un semplice ospedale, ma in un autentico centro di amici. NeMO Napoli non è solo un luogo di cura, ma un rifugio dove la professionalità si fonde con l’umanità, creando un ambiente che va ben oltre la semplice pratica medica.

(Andrea Salvatore Guerriero)