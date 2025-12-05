NAPOLI. Nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto circa 220 grammi di hashish nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.