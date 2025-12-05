Ecco il programma di “Natamore”: a Grottaminarda (Avellino) un mese di eventi, cultura e musica

GROTTAMINARDA (AVELLINO) – Magia, musica e tradizione: ecco il programma completo di NatAmore, l’evento che dal 5 al 30 dicembre porterà a Grottaminarda (Avellino) concerti, spettacoli, laboratori creativi e incontri culturali.

Il cartellone, promosso dal Comune di Grottaminarda con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi, unisce il periodo più atteso dell’anno ai valori della fratellanza, della solidarietà e dell’amore. Presso l’aula consiliare si è svolta la presentazione delle iniziative.

“Si tratta di un cartellone bellissimo – ha affermato Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda -. Auspico una grande partecipazione dei cittadini e la loro collaborazione affinché Grottaminarda sia sempre più bella ed accogliente. Grottaminarda già è un hub: vogliamo che lo rappresenti sempre più”. Per Marilisa Grillo, Delegata agli Eventi, si tratta di “un cartellone dedicato a tutti, dai più grandi ai più piccoli. Il filo conduttore che abbiamo voluto seguire, e che abbiamo poi riproposto anche nelle luminarie, è stato l’amore, perché il Natale ispira fratellanza, pace, convivialità ed è quello che desideriamo per la nostra comunità”. “Questo cartellone è stato realizzato grazie ad un lavoro di connessione di vari finanziamenti. Abbiamo utilizzato il Poc Turismo, a cui abbiamo partecipato con il Comune di Sturno capofila, dedicato alla figura di San Michele, e altri fondi ministeriali come quelli dedicati al benessere dei più piccoli”, ha spiegato ⁠Virginia Pascucci, Presidente del Consiglio comunale con Delega al Turismo. ⁠Franca Iacoviello, Assessore al Commercio, ha sottolineato come alcuni momenti del cartellone siano stati inseriti anche nella giornata dell’8 dicembre, “per arricchire la nostra Fiera dell’Immacolata, evento ultracentenario che non ha bisogno di presentazioni: un incontro tra famiglie, tra persone che ritornano, un momento di crescita e sviluppo per le nostre attività commerciali, già molto apprezzate dall’intero circondario”. “L’intento dell’Amministrazione attraverso questo Cartellone è quello di valorizzare la nostra comunità e tutto il bello che c’è a Grottaminarda – ha affermato Marisa Graziano, Assessore alla Valorizzazione del Territorio – nonché promuovere il nostro territorio, i luoghi a noi cari come Piazza XVI Marzo, Corso Vittorio Veneto con le loro fontane, il Santuario dedicato alla Madonna di Carpignano e il nostro centro storico che ha tanto da offrire con il Castello e le chiese di Santa Maria Maggiore e di San Michele”.

Antonio Vitale, Vicesindaco, delegato all’Inclusione sociale ha sottolineato come questo calendario di eventi sia inclusivo “perché partecipare è inclusivo, è accessibile a tutti, non servono slogan o iniziative ad hoc, quello significherebbe fare differenze. Grottaminarda è seriamente impegnata nell’eliminazione delle barriere architettoniche con la stesura del PEBA”.

“Sono onorato di questa collaborazione – ha affermato Roberto D’Agnese, direttore artistico di NatAmore per Omast Eventi – perché Grottaminarda rappresenta un hub turistico e logistico e sarà il biglietto da visita per l’Irpinia grazie all’Alta Velocità. Abbiamo lavorato in maniera trasversale, sia per l’inclusione, sia per i bambini, che per le persone anziane, sia per gli amanti della musica “colta” che per i giovani: un cartellone variegato dedicato a tutti, così come lo è il Natale”.

In collegamento telefonico è intervenuto ⁠Eugenio Bennato, tra i protagonisti del cartellone: “A Grottaminarda porteremo “Qualcuno sulla terra”, composto da corali che riguardano la creazione del mondo e il rapporto dell’uomo con la storia. In questi anni così bui, segnati da eventi e atteggiamenti a cui non avremmo mai pensato di dover assistere, è di grande attualità. Il Natale è un periodo dedicato alla riflessione, e il pensiero a un mondo migliore è il messaggio che vogliamo portare. Grottaminarda è una località a me molto cara dove torno sempre con piacere”.

Nel corso della presentazione di “NatAmore” si è parlato anche di altri eventi che, seppur non inseriti nel cartellone, arricchiranno il Natale di grottesi e non, grazie all’impegno delle associazioni, come “Con il CUORE”, in programma il 4 gennaio presso il Santuario di Carpignano con il Piccolo Coro delle Voci Bianche “Francesca Schirinzi” e le allieve dell’Accademia Danzarte.

Michele Spinapolice, Assessore allo Sport, ha poi ricordato che “il 7 dicembre avremo il raduno di auto d’epoca degli “Amici della Stella” di Caserta che hanno scelto Grottaminarda e, contestualmente, un tributo per la pace con la presenza di Danilo Sacco dei Nomadi, a cura di Renato Grillo”. Presente anche Mario Bi, che si è detto felice di poter partecipare ad una iniziativa del suo paese natale.

NatAmore si aprirà con il Villaggio Popolare – Aspettando la Fiera dell’Immacolata: il 6 dicembre alle ore 20 con l’attesa “Parata della Gioia”, uno spettacolo itinerante con dinosauri, robot giganti e Street Band, accompagnato da una rassegna di band lungo il Corso con Mario Biscia e Barabba Blues. Per tutta la serata saranno attivi gli stand enogastronomici lungo il Corso, mentre alle 23 è previsto un concerto revival anni ’80-’90 in Piazza XVI Marzo. Il 7 dicembre alle ore 18 è in programma un incontro culturale dedicato al tema “Gaming, storia e tendenze”, a cura di JobFormazione. L’8 dicembre, dalle 10 alle 12.30, la street band “La Banda dei Babbo Natale” animerà le strade insieme a zampogne e ciaramelle itineranti, mentre alle 16.30 si terrà il concerto del Malammeste nel Villaggio Popolare della Fiera dell’Immacolata.

I festeggiamenti proseguiranno con il tema “Gusto e Falò – I Fuochi di Santa Lucia”. Il 13 dicembre, dalle ore 21, La Rosamarina, Ballo Intreccio, Scuola di Tarantella Montemaranese e numerosi stand enogastronomici animeranno il centro storico insieme ai falò di Santa Lucia. Il giorno seguente, 14 dicembre, alle 17 si terrà l’incontro culturale “La Tradizione Popolare e la Generazione Z”, seguito alle 18 dal concerto del tenore Gerardo dell’Affetto e della pianista Cristea Nechita presso il Santuario della Madonna di Carpignano.

Spazio poi alla Musica del Natale: il 20 dicembre alle 16.30 sarà consegnato il Premio Pasquale Stiso e alle 20 si terrà il concerto del Coro Polifonico di Grottaminarda nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Il 21 dicembre alle 17 si svolgerà l’incontro culturale “San Michele e la Tradizione Popolare”; alle 18 la rassegna “I Grandi Concerti” ospiterà in Piazza Erasmo Petringa, direttore dell’orchestra di Sanremo 2008, mentre alle 21.30 tornano zampogne e ciaramelle itineranti e la musica popolare dell’Odissea Popolare, con stand enogastronomici lungo il Corso principale.

La sezione del programma “Prepariamo il Natale” prevede numerose attività creative presso l’Auditorium: il 19 dicembre alle 18 si terrà il laboratorio “Mani in pasta”, mentre il 21 dicembre, alla stessa ora, laboratorio “Costruiamo il Natale”. Il 22 dicembre, sempre alle 18, tombolata di solidarietà a cura di BMore Eccellenze per il Sociale e Image to Help. Il 27 dicembre, alle 20, in programma uno spettacolo musicale per bambini con La Banda dei Cartoon.

Gran finale il 30 dicembre con un nuovo appuntamento della rassegna “I Grandi Concerti”: sul palco Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino (special guest) per lo spettacolo “Qualcuno sulla terra” presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Durante tutto il periodo natalizio si terrà inoltre il concorso “Ridiamo memoria alla nostra memoria”, dedicato ai racconti di Natale dei nonni ai nipoti (per info si può scrivere alla pagina Facebook NatAmore.

NatAmore non è dunque soltanto un cartellone di eventi, ma un percorso condiviso in cui la comunità ritrova sé stessa, tra musica, cultura, solidarietà e partecipazione. Grottaminarda si prepara così a vivere un Natale ricco di emozioni e di legami, con la volontà di valorizzare il territorio e di accogliere cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione, perché il Natale è soprattutto amore.