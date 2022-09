NAPOLI: Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Gen. C.A. Andrea Rispoli incontra i militari del Comando Provinciale di Napoli

Questa mattina il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Generale di Corpo di Armata Andrea Rispoli si è recato in visita presso la caserma Pastrengo, storica sede del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.

Ad accoglierlo il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Enrico Scandone e una rappresentanza di militari della sede e dei comandi periferici.

Durante l’incontro, cui hanno partecipato anche rappresentanze di tutti i reparti delle organizzazioni Mobile, Speciale e Forestale dell’Arma dei Carabinieri operanti nella provincia partenopea, il Generale Rispoli ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati nel difficile territorio del Comando Provinciale di Napoli.

Un particolare plauso è stato espresso per la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi nello svolgimento del servizio, con passione ed entusiasmo, e per gli importanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e repressione dell’illegalità, in ogni sua forma.

Nel corso dell’incontro il Generale Scandone, Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli, ha descritto il delicato ed essenziale ruolo svolto dalle 99 Stazioni e Tenenze Carabinieri capillarmente distribuite in città e provincia, fondamentali presidi a tutela della civile convivenza e della legalità.

Elencati i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, alla violenza di genere e alle truffe in danno di anziani. In evidenza i risultati delle inchieste compiute negli ultimi 12 mesi sul tema dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Dopo l’incontro, il Generale Rispoli si è trattenuto con Alessandro D’Acquisto, fratello del M.O.V.M. Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto e con i familiari di Mario Cerciello Rega, brigadiere M.O.V.C. caduto durante il servizio.