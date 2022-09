QUADRELLE. Disagi alla Primaria, manca una pensilina per proteggere gli alunni dalla pioggia

La protesta arriva dai genitori degli alunni della Scuola Elementare di Quadrelle che denunciano la mancanza di una pensilina per riparare dalla pioggia i bambini nel tragitto di ingresso e uscita dai locali scolastici. “Nonostante le assicurazioni dell’Ente comune, affermano i genitori, ci era stato assicurato che per l’inizio del nuovo anno scolastico la struttura sarebbe stata realizzata, tutto ciò non è avvenuto, così come il parcheggio che è ancora in fase di realizzazione e il cantiere causa ingorghi vari. Con la pioggia di questa mattina i Bambini sono entrati in classe zuppi, fradici, collaboratrici, insegnanti e genitori che aiutavano con ombrelli per evitare che si potessero bagnare ulteriormente”, afferma uno dei genitori.