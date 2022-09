AVELLA. L’evento “Pane ammore e tarantella” annullato. I motivi della cancellazione della manifestazione

“Pane ammore e tarantella”, la manifestazione avellana nata grazie all’impegno di un gruppo di giovani avellani e che nel tempo era diventata il polo attrattivo in paese di migliaia di presenze provenienti da ogni parte della Regione è stata annullata. Questa volta non è la pandemia a mettere i bastoni tra le ruote ai giovani organizzatori ma le esose incombenze amministrative che avrebbero spinto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca. Svariati migliaia di euro solo per la sistemazione dell’iter burocratico a cui si aggiungono le spese quali i punti luce, la vigilanza, la pubblicità e così via. L’ente comune di Avella non avrebbe assicurato alcun contributo per ammortizzare le spese anzi avrebbe svolto, secondo indiscrezioni, in alcuni casi anche da ostacolo. Ma per le motivazioni ufficiali attendiamo il comunicato dell’organizzazione che come si legge in un post pubblicato il 12settembre 2022 non dovrebbe tardare ad arrivare.

“A malincuore vi comunichiamo che l’evento Pane ammore e tarantella è stato annullato per problemi logistici , dopo tutte le varie situazioni burocratiche e organizzative che abbiamo da sistemare. Vi metteremo a conoscenza di tutte le motivazioni. Sappiamo e ci avete dimostrato quanto amate “Pane ammore e tarantella” e per questo vi ringrazieremo a vita…. però credeteci siamo stati costretti. E credeteci, questa decisione ha spezzato prima i nostri cuori e la paura di darvi una forte delusione era tanta”.