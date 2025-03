Napoli Club Pollena Trocchia: sei anni di passione azzurra

POLLENA TROCCHIA (NA) – Un traguardo importante per il Napoli Club Pollena Trocchia, che oggi festeggia il suo sesto anniversario dalla fondazione. Un’occasione speciale per celebrare la passione azzurra che unisce i tifosi e per ringraziare quanti, in questi anni, hanno contribuito alla crescita del club.

Il presidente Enrico Esposito e il vicepresidente Salvatore Salierno hanno voluto esprimere la loro gratitudine a tutti i soci e sostenitori, sottolineando il valore della comunità che si è creata attorno al club e l’entusiasmo che lo caratterizza.

A rendere ancora più speciale questa ricorrenza sarà la presenza di Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, e di Massimo Vignati, presidente dell’Associazione Culturale Amici del Napoli (ACAN). Scarlato, che ha indossato la fascia da capitano nella stagione 2004-2005, è stato un simbolo di dedizione nei momenti più difficili del club, mentre Vignati, con il suo impegno attraverso l’ACAN, continua a tenere viva la memoria storica della squadra partenopea.

Fin dalla sua nascita, il Napoli Club Pollena Trocchia si è distinto per il forte senso di appartenenza e per l’organizzazione di iniziative volte a rafforzare il legame tra i tifosi. Questo anniversario rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con entusiasmo, continuando a sostenere il Napoli con la stessa passione che ha contraddistinto questi sei anni di storia.