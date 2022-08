MUGNANO. Tutto pronto per il giorno clou dei festeggiamenti in onore di Santa Filomena. Il comune ripulisce le strade

A Mugnano del Cardinale è tutto pronto in vista dei festeggiamenti in onore di Santa Filomena. Per l’occasione il Comune di Mugnano ha provveduto alla pulizia delle strade principali del paese ad iniziare da via Nazionale delle Puglie per arrivare allo stradone di Santa Filomena che porta appunto al Santuario. Domani, domenica 14 agosto è prevista la tradizionale sfilata dei battenti che alle prime luci dell’alba raggiungeranno il santuario. Nel pomeriggio invece è prevista la tradizionale processione della Santina che attraverserà le strade del paese dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.