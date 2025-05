MUGNANO: IL TITOLO DELL’USG CAROTENUTO È STATO DEPOSITATO AL COMUNE

Il calcio, soprattutto nelle piccole realtà locali, è molto più di uno sport: è identità, passione, punto di aggregazione sociale. A Mugnano del Cardinale l’USG Carotenuto è una squadra che per decenni ha scritto la storia del calcio dilettantistico ed ha fatto avvicinare allo sport tanti giovani e giovanissimi. Negli ultimi anni la compagine mugnanese ha visto l’avvicendarsi dei vertici societari e anche questi giorni sono di attesa.

È ufficiale, infatti, la decisione presa dal presidente Pietropaolo Rozza di farsi da parte. Egli ha depositato il titolo dell’USG Carotenuto presso la Casa Comunale, affidandolo simbolicamente al sindaco Alessandro Napolitano. Il suo gesto rappresenta la volontà di non far spegnere una realtà sportiva così importante per il territorio ed è anche segno di grande responsabilità e amore per la comunità.

A Pietropaolo vanno i ringraziamenti per essersi impegnato proficuamente per il Carotenuto e speriamo davvero che si faccia avanti un nuovo acquirente o una cordata locale pronta a portare avanti la tradizione e i colori dell’USG Carotenuto. (L. Carullo)