Mugnano, i tifosi del Carotenuto in protesta: “Squadra e campo in stato di abbandono”

MUGNANO DEL CARDINALE – Si accende la polemica attorno al futuro del Carotenuto. Dopo la consegna del titolo sportivo al Comune da parte dell’ex presidente Rozza, nessuno si è ancora fatto avanti per rilevare la società e garantire l’iscrizione al prossimo campionato.

L’assenza di segnali concreti ha spinto i tifosi a scendere in piazza per manifestare il proprio malcontento. In piazza Cardinale è apparso uno striscione eloquente: “Il Carotenuto come il campo in stato di abbandono – No politica”. Una frase che denuncia, da un lato, la preoccupazione per il destino della squadra e per le condizioni dell’impianto sportivo, e dall’altro rivendica una protesta apartitica, dettata soltanto dall’amore per i colori rossoneri.

Il riferimento al campo sportivo non è casuale: anche la struttura versa in condizioni difficili, senza interventi di riqualificazione che possano restituirla alla piena fruibilità.

Il Carotenuto, club storico del calcio dilettantistico campano, rischia dunque di restare fermo ai box, con i suoi tifosi costretti ad assistere a un silenzio che si prolunga ormai da mesi. La piazza attende risposte, mentre il tempo per programmare la nuova stagione stringe.