Ospedaletto d’Alpinolo (AV) – Si rinnova la “Juta a Montevergine”.

Come ogni anno, il comune di Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi del Partenio, si prepara a celebrare la Madonna di Montevergine, conosciuta come “Mamma Schiavona”, con tre serate di festa dall’11 al 13 settembre. La “Juta a Montevergine”, giunta alla XXVII edizione, unirà fede, tradizione e accoglienza, nel segno della leggenda che narra di come la Madonna, ritenuta “brutta” e “diversa”, abbia trovato casa proprio sulle vette irpine.

I festeggiamenti prenderanno il via l’11 settembre, nel pomeriggio, con la rievocazione storica dell’antico corteo dei carri e con la suggestiva scalata della torre campanaria, al termine della quale sarà dispiegata l’immagine della Madonna di Montevergine. Il momento più atteso, la vera e propria “juta”, la salita al Santuario di Montevergine, è in programma venerdì 12 settembre: pellegrini e fedeli, accompagnati dai canti della tradizione, percorreranno la storica mulattiera che conduce alla struttura monastica fondata da San Guglielmo. L’evento si concluderà il 13 settembre, con gli attesissimi concerti di Gerardo Amarante “Spaccapaese” e dei Bottari di Macerata Campania. Per tutta la durata della manifestazione, le strade e le piazze del borgo di Ospedaletto saranno animate da stand enogastronomici e da numerose iniziative di intrattenimento.

(Andrea Squittieri)