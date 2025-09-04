Napoli, baby shower con fumogeni davanti al Duomo: la denuncia di Francesco Emilio Borrelli

NAPOLI – Un baby shower organizzato davanti all’ingresso del Duomo di Napoli con tanto di fumogeni e fuochi d’artificio. È l’episodio avvenuto ieri sera e denunciato oggi dal deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha affidato a un post sui social il suo sdegno per l’accaduto.

«L’ingresso del Duomo è stato occupato da un baby shower con fumogeni e fuochi sparati all’ingresso della chiesa ha scritto Borrelli . È questa la nuova funzione dell’area? Se hanno avuto i permessi vorrei sapere chi glieli ha dati. Se non li avevano, vorrei sapere perché nessuno è intervenuto».

Il caso solleva interrogativi sia sul rispetto dei luoghi religiosi e storici della città, sia sui controlli relativi all’uso di artifici pirotecnici in spazi pubblici di grande valore artistico. Al momento non è chiaro se l’iniziativa fosse autorizzata o meno, ma la vicenda ha già innescato polemiche e richieste di chiarimento da parte delle istituzioni locali.