Mugnano – Domenica 12 giugno ritornerà Sant’Antonio da Padova

Domenica 12 giugno ritornerà in paese la, Statua di Sant’Antonio da Padova. La statua lignea del Santo è stata in questi mesi sottoposta a restauro. Domenica verso le 18 la Statua giungerà nella Parrocchia del Carmine e San Liberatore poi ci sarà una breve processione diretta verso il Santuario di Santa Filomena dove alle 19 sarà celebrata la Santa Messa. Inizieranno così il 12 i festeggiamenti religiosi in onore del Santo. I festeggiamenti civili si terranno dal 24 al 28 giugno.

