Mugnano del Cardinale si mobilita contro il 5G: “Troppo vicino alla scuola dell’infanzia”

È prevista per venerdì alle ore 18:30 una manifestazione pubblica promossa da cittadini e genitori del comune irpino, che si ritroveranno di fronte alla scuola dell’infanzia in via San Silvestro per dire “No al 5G” e chiedere maggiore tutela per i bambini.

Il punto di maggiore preoccupazione riguarda la vicinanza di un impianto per telecomunicazioni 5G alla scuola materna del paese, una posizione considerata “inaccettabile” dai promotori dell’iniziativa, che si appellano al principio di precauzione per la salute dei più piccoli.

“Chi è contro, ci venga incontro” è lo slogan scelto per il corteo, che si annuncia pacifico ma determinato. I cittadini chiedono trasparenza sulle autorizzazioni concesse e sul monitoraggio degli impatti ambientali e sanitari dell’impianto.

L’appello dei genitori: “Salviamo i nostri figli”

Con cartelli e striscioni, genitori e residenti daranno voce alle loro preoccupazioni. La protesta nasce dalla percezione di un rischio potenziale, legato all’esposizione prolungata ai campi elettromagnetici in una zona frequentata da bambini in età prescolare.

L’invito alla partecipazione è stato esteso a tutta la cittadinanza:

“Uniamoci per chiedere maggiore trasparenza e tutela della salute. Facciamo sentire la nostra voce!”

Sotto la lente anche la gestione del processo decisionale: secondo i promotori, sarebbero mancati adeguati momenti di confronto con la comunità.

Il tema del 5G continua a generare dibattito in tutta Italia, tra chi ne sottolinea i vantaggi tecnologici e chi teme possibili effetti sulla salute, in particolare su bambini e soggetti fragili. A Mugnano del Cardinale, la mobilitazione dei cittadini aggiunge un nuovo tassello alla discussione pubblica.