Estate Magica a San Paolo Bel Sito (NA): laboratori gratuiti per bambini e famiglie grazie al progetto “Benessere in Comune”

Un’estate all’insegna del sorriso, dell’inclusione e della creatività prenderà vita a San Paolo Bel Sito grazie al progetto “Benessere in Comune”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e sostenuto dal Comune di San Paolo Bel Sito in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Padre Arturo D’Onofrio e le associazioni di volontariato “Un Mondo Magico ODV” e “Peter Pan Partenopeo ODV”.

Il progetto, completamente gratuito, si propone di abbattere le barriere sociali ed economiche, offrendo a tutte le famiglie l’opportunità di accedere a tre mesi di attività ricreative, ludiche e terapeutiche.

Attività per tutti i gusti, da giugno a settembre 2025

I laboratori si svolgeranno dal 17 giugno a settembre 2025, con due incontri settimanali dalle ore 9.00 alle 12.00 presso l’istituto scolastico locale. Tra le attività in programma:

Yoga della Risata per il benessere psico-fisico

Clownterapia per portare gioia e leggerezza

Laboratori di manualità e giochi creativi

Musico-terapia

Attività di socializzazione e divertimento per bambini e ragazzi

Ogni partecipante riceverà un gadget in omaggio, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Un progetto condiviso e sostenuto

Il progetto è stato fortemente sostenuto dal Sindaco Raffaele Barone e dal Vicesindaco Rino Foglia, che si sono impegnati sin dall’inizio affinché nessuno venisse escluso.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dai presidenti delle associazioni coinvolte, Francesco Spera e Mariagrazia Cava, che hanno messo in campo esperienza, passione e dedizione.

Un’estate gratuita, inclusiva e gioiosa

Il motto del progetto è chiaro: nessuno deve restare indietro. Tutte le attività sono pensate per favorire l’inclusione, offrendo momenti di socialità, apprendimento e benessere emotivo, soprattutto per chi si trova in condizioni di disagio o fragilità.

Grazie a questa sinergia tra istituzioni, scuola e terzo settore, a San Paolo Belsito si realizzerà un’estate davvero magica, capace di donare sorrisi e serenità a tutta la comunità.