Marzano di Nola, nuovo orario per l’esposizione dei rifiuti: obbligo entro le 24 per l’estate

A partire da lunedì 16 giugno e fino a martedì 30 settembre 2025, a Marzano di Nola cambiano gli orari per l’esposizione dei rifiuti solidi urbani. Lo ha stabilito il sindaco Francesco Addeo con un’apposita ordinanza, motivata da esigenze igienico-sanitarie legate all’innalzamento delle temperature nella stagione estiva.

Nel periodo indicato, i cittadini dovranno depositare i sacchetti dei rifiuti negli appositi contenitori entro le ore 24:00 del giorno precedente il ritiro. La misura mira a evitare la permanenza dei rifiuti nelle abitazioni durante la notte, limitando il rischio di cattivi odori, proliferazione batterica e attrazione di insetti o animali.

L’Amministrazione comunale raccomanda inoltre di non parcheggiare in modo da ostacolare il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta, in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio.

Il provvedimento, firmato e reso noto oggi, 12 giugno, sarà valido fino alla fine di settembre, salvo ulteriori proroghe o modifiche. Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici del Comune.