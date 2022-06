“La Gabbia come back” è questo lo slogan che da alcune settimane sta spopolando tra i giovani del mandamento e il momento tanto atteso è arrivato.

Domani inizia il torneo “La Gabbia” – secondo memorial Pietro Isola e tanti sono i giovani che si sono iscritti. L’ inizio è previsto per domani, alle 20.30 nel campetto presente in via Vasta, dietro la Parrocchia del Carmine e San Liberatore.

