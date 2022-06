Mugnano – Aperta la sottoscrizione per gli abbonamenti al Carotenuto

“È giunto il momento. Ci siamo, pronti per questo nuovo campionato. A distanza di ventitré anni, ritorneremo a disputare l’Eccellenza, un traguardo importante per la nostra società e il nostro paese. E per continuare a sognare, sarà importante che il popolo sportivo mandamentale e i nostri meravigliosi tifosi tendano la propria mano verso di noi, in modo da scrivere – ancora insieme – una delle pagine più belle della nostra storia. Da oggi, quindi, la società U.S.D.G. CAROTENUTO annuncia che è aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023. Sarà possibile, per chiunque vorrà, acquistare l’abbonamento contattando il numero: +393442247270

Fai sentire la tua vicinanza ai nostri colori. Sottoscrivi anche tu l’abbonamento, ti aspettiamo! Forza Carotenuto, sempre”.

adsense – Responsive – Post Articolo